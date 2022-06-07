Австралия вернет в строй угольные электростанции для преодоления энергокризиса

Австралийские власти запланировали снова начать эксплуатировать закрытые угольные электростанции, чтобы преодолеть энергетический кризис в стране. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление министра ресурсов страны Мадлейн Кинг.

Глава ведомства считает, что вывод устаревших угольных электростанций из эксплуатации, который инициировали в 2020 году, стал «главной движущей силой энергетического кризиса в стране».

По ее оценке, чтобы Австралия смогла пережить зиму, нужно как можно скорее вернуть их в строй. Они дадут +30% всех энергетических мощностей.

Ранее сообщалось, что Евросоюз потребует от своих членов делиться газом, если Россия прекратит поставки, — о таком плане Брюсселя со ссылкой на источники пишет испанская газета El Pais. По данным издания, ЕС начал поиск альтернативных поставщиков энергоносителей. ЕК считает, что примерно две трети от общего объема российского газа, потребляемого в Европе, могут быть заменены. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».