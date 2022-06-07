Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Арестович заявил, что Украине требуется больше РСЗО, чем могут предоставить США 08:15
Почти половина россиян используют подработку для повышения своего ежемесячного дохода 08:13
Врач назвала главную ошибку при мытье головы, из-за которой выпадают волосы 08:12
Полянский попросил писать «на Украине» 08:07
Тишковец спрогнозировал москвичам погоду «миллион на миллион» 08:06
Названы три продукта для восстановления работы печени 08:04
В лагере Зеленогорска у 16 детей нашли кишечную инфекцию 08:03
The Guardian: консерваторы могут снова попытаться сместить Джонсона 07:49
Тутберидзе опровергла информацию о желании тренировать в США 07:48
Особняк Джанни Версаче в Нью-Йорке выставлен на продажу 07:45
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Австралия вернет в строй угольные электростанции для преодоления энергокризиса

close
100%
Embassy of Russia in Australia/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Австралийские власти запланировали снова начать эксплуатировать закрытые угольные электростанции, чтобы преодолеть энергетический кризис в стране. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление министра ресурсов страны Мадлейн Кинг.

Глава ведомства считает, что вывод устаревших угольных электростанций из эксплуатации, который инициировали в 2020 году, стал «главной движущей силой энергетического кризиса в стране».

По ее оценке, чтобы Австралия смогла пережить зиму, нужно как можно скорее вернуть их в строй. Они дадут +30% всех энергетических мощностей.

Ранее сообщалось, что Евросоюз потребует от своих членов делиться газом, если Россия прекратит поставки, — о таком плане Брюсселя со ссылкой на источники пишет испанская газета El Pais. По данным издания, ЕС начал поиск альтернативных поставщиков энергоносителей. ЕК считает, что примерно две трети от общего объема российского газа, потребляемого в Европе, могут быть заменены. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть