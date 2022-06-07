Аналитик «Открытие Инвестиции» Кокин: жара может повысить в Европе спрос на российский газ

Аналитик «Открытие Инвестиции» по нефтегазовому сектору Алексей Кокин рассказал агентству »Прайм», что жаркое лето может повысить в Европе спрос на газ и привести к росту поставок из России. Эксперт добавил, что необходимо также продолжать заполнение европейских ПХГ.

Летом на большей части Северного полушария растет потребление электроэнергии, добавил Кикин, за счет активного использования кондиционеров и холодильных установок для продуктов.

Есть данные, что это лето будет жарче стандартного уровня. Сокращение поставок российского газа приведет проблемам с водой, которые могут представлять угрозу здоровью и жизни людей, не выдерживающих высоких температур.

Ранее сообщалось, что цена газа в Европе опустилась ниже $900 впервые с 22 февраля.

6 июня глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер заявлял, что цены на газ продолжат расти после того, как «Газпром» решил остановить поставки топлива ряду покупателей из Европы в виду неоплаты в рублях.