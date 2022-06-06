Российский McDonald's подал в Роспатент заявки на регистрацию двух новых логотипов. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство Москва».

В новых логотипах используются три цвета – зеленый, оранжевый и красный.

В пресс-службе McDonald's агентству заявили, что регистрируемые изображения — это варианты возможных логотипов, а зеленый, оранжевый и красный могут стать новыми цветами бренда.

Как отмечается, компания намерена выпускать под этими товарными знаками коробки из бумаги, упаковку, зонты, сумки, одежду, игрушки.

С представленными знаками также планируется выпускать еду, напитки, а также оказывать услуги общепита.

Ранее новый владелец бизнеса McDonald's в России Александр Говор заявлял, что все рестораны сети откроются в России в течение двух месяцев. По его словам, окончательное решение по новому названию для бренда будет объявлено до середины июня.