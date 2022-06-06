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Сбер снизил требования к возрасту заемщиков по льготной ипотеке до 18 лет

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Depositphotos

Сбер снизил требования к возрасту клиентов для получения льготной ипотеки по госпрограммам «Семейная ипотека», «Господдержка», «Дальневосточная ипотека», сообщает пресс-служба банка.

«Теперь клиенты Сбера могут получить ипотеку по госпрограммам «Семейная ипотека», «Господдержка», «Дальневосточная ипотека» c 18 лет. Ранее для покупки квартиры в новостройке или вторичном жилье заемщик должен был достичь возраста в 21 год», — говорится в сообщении.

В банке отметили ,что процентные ставки, первоначальный взнос, пакет документов соответствуют условиям госпрограмм «Семейная ипотека», «Господдержка» и «Дальневосточная ипотека».

«Мы стремимся предложить клиентам максимум возможностей и постоянно совершенствуем наши ипотечные программы. Снижение минимального возраста позволит молодым людям как можно раньше улучшить свои жилищные условия, получив ипотечный кредит на льготных условиях с господдержкой», — рассказал вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Домклик» Николай Васев.

Также в Сбере подчеркнули, что спрос на льготные ипотечные программы остается высоким. Как отмечают аналитики Домклик, за первые пять месяцев 2022 года клиенты Сбера оформили на 7% больше льготной ипотеки, чем в аналогичном периоде прошлого года (прирост составил 21 млрд рублей). Общий объем выданной банком льготной ипотеки за январь-май 2022 года достиг 329 млрд рублей.

При этом программа льготной семейной ипотеки пользуется наибольшей популярностью среди всех льготных программ Сбера. По данным Домклик, с начала 2022 года сумма выдач по программе семейной ипотеки составила 152,3 млрд рублей — в 3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

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