Сбер запустил новый ESG-сервис «Зеленая цепочка поставок»

Сбер выпустил на рынок новый инструмент для оценки ESG-факторов поставщиков «Зеленая цепочка поставок», сообщает пресс-служба банка.

Предполагается ,что он поможет крупным компаниям оценивать действующих и потенциальных поставщиков по верифицированной и адаптированной для российского рынка методике на предмет ESG-рисков, а также анализировать их с точки зрения соблюдения требований и принципов в области ESG.

Как отметила старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова, в современном мире любая компания активно взаимодействует с множеством подрядчиков и поставщиков. По ее словам, эти взаимодействия несут в себе как взаимную выгоду, так и потенциальные риски, в том числе в области ESG.

«На российском рынке пока отсутствуют инструменты для быстрой и надежной ESG-оценки поставщиков. Наш собственный сервис «Зеленая цепочка поставок» успешно решает эту задачу. Теперь любая компания может пройти сертификацию и при соответствии стандартам получить статус ESG-ответственного поставщика. Это может быть определенным преимуществом при участии в контрактах крупных компаний, ориентированных на ESG-подход. А для крупных компаний использование данного сервиса будет полезно в части управления рисками и издержками», — добавила она.

Так, сервис поможет поставщикам ознакомиться с базовыми ESG-критериями для дальнейшего совершенствования своих практик, и даст возможность позиционировать себя в качестве социально и экологически ответственных компаний, а также получить ESG-сертификат и войти в базу ответственных поставщиков.

Кроме того, новый ESG-инструмент позволяет контрагентам оценить свою работу по таким аспектам, как забота об окружающей среде, социальная и управленческая ответственность. По результатам анкетирования поставщику присваивается соответствующая оценка по пятибалльной шкале и выдается сертификат. Методика разработана Сбером на основе международных стандартов и рейтингов и при этом учитывает российскую специфику и особенности целевой аудитории.