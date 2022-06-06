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Более трети россиян согласились получать зарплату в цифровых рублях

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Depositphotos

Среди россиян 35% готовы получать зарплату в цифровых рублях — новой форме денег, сочетающей свойства наличных и безналичных — на карту. Из них 29% граждан согласны получать выплаты от работодателя в цифровых рублях на карту полностью, а 6% — частично. Это следует из опроса рекрутинговой компании hh.ru для «Газеты.Ru».

Опрос проводился среди 2160 россиян с 27 мая по 2 июня 2022 года.

«29% опрошенных готовы полностью получать зарплату в цифровых рублях на карту, 6% — частично, 32% не согласны это делать. 33% опрошенных затруднились ответить», — отметил пресс-секретарь hh.ru Александр Джабаров.

Среди респондентов 83% официально трудоустроены, остальные – зарегистрированы в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого. Из тех, кто готов получать зарплату в цифровых рублях, 24% женщин и 34% — мужчин. Наибольшая доля согласившихся — 47% — молодые люди в возрасте 18-24 лет. Еще 36% — граждане от 25 до 34 лет.

В прошлом году hh.ru проводил аналогичный опрос. Тогда готовы были получать зарплату в цифровых рублях 11% россиян частично или полностью. 41% респондентов были против. 48% — не смогли ответить.

ЦБ из-за антироссийских санкций ускорил начало тестирования цифрового рубля – оно стартовало 23 апреля 2022 года. Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова тогда отметила, что ЦБ начнет проводить реальные расчеты с цифровым рублем в 2023 году.

По замыслу ЦБ, цифровой рубль будет иметь форму уникального цифрового кода, который хранится на специальном электронном кошельке. Передача цифрового рубля от одного пользователя к другому будет происходить перемещением цифрового кода с одного электронного кошелька на другой. Эмиссию цифрового рубля будет осуществлять Банк России. У владельцев денег будут возможность свободно переводить рубли из одной формы в другую – то есть из наличной в безналичную и цифровую.

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