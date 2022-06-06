Волож планирует обжаловать решение Евросоюза о вводе против него санкций

Бывший генеральный директор и экс-член совета директоров группы компаний «Яндекс» Аркадий Волож намерен обжаловать решение ЕС о введении санкций в отношении него. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей российской организации.

При этом «Яндекс» пообещал предоставить Воложу всю необходимую поддержку в ходе судебного процесса.

«Мы [«Яндекс»] окажем всю возможную поддержку компании и Аркадию [Воложу] в его попытках подать апелляцию и отменить необоснованное назначение [санкций]», — уточняется в сообщении корпорации.

В «Яндексе» назвали решение по введению санкций против Воложа «совершенно несправедливым».

Евросоюз ввел санкции против Воложа 3 июня текущего года. В тот же день он ушел с руководящих постов в группе «Яндекс» и ее международных дочерних предприятиях. Помимо того, он вышел из состава совета директоров IT-компании. Волож намерен продолжит помогать «Яндексу», но не будет давать никаких указаний и рекомендаций трасту относительно голосования.