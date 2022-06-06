Сеть лапшичных «Марукамэ» изменила название на «Мару» из-за запрета японцев

Старейшую в Москве сеть японских лапшичных «Марукамэ» переименовали в «Мару», потому что японские владельцы бренда запретили пользоваться прежним названием. Об этом «Газете.Ru» сообщил директор сети в России Ираклий Джанашвили.

«Мы работали на франчайзинговой основе, японцы запретили нам называться «Марукамэ». В основном капитале сети в России они не присутствовали. Теперь мы полностью изменили технологии производства лапши, которая занимала от четырех часов, с японской на российскую. Меню уже изменилось и изменится еще сильнее, вплоть до 100% в ближайшие полмесяца», — объяснил Джанашвили.

Он добавил, что теперь сеть ресторанов полностью перешла на российские ингредиенты. Это может способствовать незначительному удорожанию блюд.

«Наши рестораны довольно резко отличались друг от друга в плане приготовления лапши, включая сроки созревания теста, его выдержка, ингредиенты и т.д. Теперь мы стремимся привести их работу к общему знаменателю», — рассказал директор сети

По словам Джанашвили, сейчас все ингредиенты в рестораны отправляют российские поставщики. Он отметил, что в некоторых из них используются иностранные ингредиенты, поэтому стоит ожидать повышения цен. В частности, лапша и другие блюда из меню могут подорожать на 10%.

Во второй половине мая магазины, ранее принадлежавшие польской компании LPP (Reserved, Cropp, House, Sinsay и Mohito), вернулись к работе в России с новыми названиями. Ребрендинг произошел после продажи российских активов LPP китайскому консорциуму. В марте LPP прекратила поставки в Россию, а в конце месяца закрыла магазины.