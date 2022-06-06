Правительство Грузии может получить долю в компании производителя «Боржоми» через неделю

Минэкономики Грузии уже практически завершило переговоры по передаче государству доли компании IDS Borjomi Georgia. Об этом сообщил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, передает Spuntik Грузия.

«Министерство экономики практически завершило переговоры. Через неделю мы вынесем вопрос на заседание правительства, и мы станем акционерами Боржоми», — отметил Гарибашвили.

Он добавил, что правительство станет акционером компании, которая производит минеральную воду «Боржоми». И этим действием финансовые проблемы, которые касались антироссийских санкций, будут решены.

19 мая DS Borjomi International решил безвозмездно передать долю в бизнесе правительству Грузии. В компании указали, что этот шаг позволит правительству страны участвовать в управлении компанией.

Позже около 800 сотрудников компании по розливу минеральной воды «Боржоми» в Грузии объявили забастовку, требуя улучшить условия труда и повысить зарплату. Бастующие требуют восстановить уволенных сотрудников, вернуть прежние условия труда, погасить задолженности по зарплате, а также прекратить шантаж и давление.