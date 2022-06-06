Российские рестораны могут перейти на коктейли из настоек из-за проблем с импортным алкоголем

Российские рестораны могут начать заменять импортный алкоголь отечественными настойками при приготовлении коктейлей. Уже наблюдается тенденция покупай «российское, местное», и переход на настойки укладывается в тренд. Об этом «Газете.Ru» сообщил президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. Так он прокомментировал заявление вице-президента федерации, омбудсмена в сфере ресторанного бизнеса Сергея Миронова о том, что запасов импортного алкоголя в России хватит до осени.

«Вопрос в том, есть ли запасы крепкого алкоголя, о чем говорят в ресторанах, именно сейчас. Или же они есть навсегда? Сейчас, действительно, запасы есть в ресторанах. Они накопились, потому что в пандемию было меньше злоупотреблений коньяком, виски, текилой. Виноторговые компании говорят, что смогут поставлять крепкий алкоголь через третьи страны. Но это будет понятно через какое-то время. В конечном итоге коктейли можно будет делать и на основе настоек. Они ароматные. Все равно сегодня набирает обороты тенденция «покупай российское, местное»», — отметил Бухаров.

В ресторанах «Биродром», «Пушкинъ», «Иль Патио», Bocconcino и TJI Fridays «Газете.Ru» подтвердили, что пока запасы импортного крепкого алкоголя есть, и поставщики не сообщали о прекращении поставок коньяка, текилы, виски в ближайшее время.

Ранее Миронов заявил о том, что запасы крепкого импортного алкоголя закончатся в России к осени.

«Крепкого алкоголя на складах уже почти нет. Он есть только в ресторанах, которые им заранее закупились. Уже есть перебои и проблемы», — рассказал омбудсмен.