Грузовые компании России предупредили о риске банкротств на рынке

С начала марта по 1 июня на 13,2%, до 1141 пункта снизился индекс грузоперевозок FTL.РФ, показывающий изменение тарифов на автоперевозки по 100 популярным направлениям в России. Об этом сообщает РБК.

В частности, на маршруте Санкт-Петербург — Москва действует тариф 33,3 руб. за километр, что на 34,3% меньше по сравнению с мартом. Соответствующие данные были озвучены на конференции «Транспортная логистика: сверхновая реальность» презентации биржи грузоперевозок ATI.SU.

Директор практики «Транспорт и логистика» Strategy Partners Роман Тиняев отметил, что данные с биржи не берут в расчет среднесрочные контракты — в них ставка фиксируется на месяцы вперед.

Ранее сообщалось, что крупнейшие грузовые авиакомпании России получили рекордную прибыль в 2021 году.