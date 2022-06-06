Сбер рассказал в Госдуме о мерах по развитию «зеленого» финансирования

Сбер, как банк, работающий по всей стране, пристально занимается ESG-повесткой и предлагает новые возможности для региональных администраций по оценке статуса региона в этой области, а также выработке мер для дальнейшего, более устойчивого развития, отметила старший вице-президент Сбербанка по ESG Татьяна Завьялова.

В ходе расширенного выездного заседания экспертного совета по устойчивому развитию и «зеленому» финансированию комитета Госдумы по финансовому рынку в городе Сибае было отмечено, что Сбер с учетом текущих условий адаптировал планы по реализации собственной политики в области ESG и продолжит оказывать содействие клиентам по ответственному ведению бизнеса, развитию продуктов и проектов в сфере ESG, а также намерен активно помогать государству в переходе к «зеленой» экономике.

Так, 31 мая Сбер представил свой подход и провел сессию по разработке ESG-стратегии Воронежской области с участием губернатора, ключевых министерств и представителей бизнеса. Ранее такие сессии прошли в Нижегородской и Липецкой областях.



Типовая региональная ESG-модель, разработанная Сбером, позволяет определить стратегические цели и приоритеты и предусматривает оценку состояния региона по 22 ключевым ESG-факторам. По итогам регион получает более 300 практических рекомендаций по направлениям E, S и G.

«Решения, которые мы примем или от которых сейчас откажемся, неизбежно окажут влияние на наше развитие на горизонте 30 лет и более. Это критически важно для конкурентоспособности страны. И сегодня роль государства как законодателя, регулятора, центра мониторинга ESG-процессов становится чрезвычайно значимой. Поддержка государства необходима рынку и банковской сфере, вступившим в стадию глубинной трансформации, для продолжения финансирования зелёных проектов. От правильного выбора приоритетов и последующих совместных действий всех ESG-субъектов рынка, а также поддержки выбранного курса на государственном уровне зависит будущее», — уверена Татьяна Завьялова.

В рамках заседания экспертного совета предложенный Сбером подход получил высокую оценку со стороны члена комитета Госдумы по энергетике, координатора федерального проекта «Зеленая экономика» Юрия Станкевича.