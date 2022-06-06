Мишустин поручил до 9 июня подготовиться к запуску в России промышленной ипотеки под 5%

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минпромторгу, Минфину, Минэкономразвития при участии глав ряда регионов до 9 июня проработать вопрос о запуске в стране так называемой промышленной ипотеки под 5%. Об этом сообщается на сайте правительства.

«Будет проработан вопрос запуска в России промышленной ипотеки — предоставления льготных кредитов предприятиям по ставке до 5% годовых на покупку недвижимости напрямую у промышленного девелопера», — говорится в сообщении.

Пресс-служба кабмина напомнила, что до этого определить способы реализации механизма промышленной ипотеки Минпромторгу поручал президент РФ Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что правительство России запускает пилотную льготную ипотечную программу на самостоятельное строительство частных жилых домов. По этой программе не требуется оформлять договор подряда с профессиональными застройщиками.