«Ъ»: Россия сократила экспорт алмазов в Индию и Европу

Россия сократила экспорт алмазов на ключевые рынки — в Индию и Европу. Однако из-за роста цен на сырье российские компании не потеряли в выручке. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

Издание со ссылкой на данные Минпромторга Индии пишет, что импорт алмазов в марте сократился в два раза по сравнению с 2021 годом. Однако его стоимость выросла на 27%, до $78 млн.

Также сокращение экспорта произошло в страны Европы. В Бельгию, по данным Eurostat, российский импорт составил 1,5 млн карат, что в три раза меньше марта 2021 года. Однако стоимость всего импорта в марте составляет €185 млн против €162 млн год назад.

Также газета пишет, что санкции повлияли на дефицит алмазов на мировом рынке алмазов. Аналитики Bank of America прогнозируют рост цен на 15% на фоне высокого спроса и падающего предложения.

Сообщалось, что европейские бренды ювелирных украшений начали отказываться от закупок бриллиантов российского производства, несмотря на то, что санкции российского сырья не касаются и поставки не ограничены.

Ранее власти Кузбасса прогнозировали сокращение годовых объемов добычи в регионе на 5-7% в случае снижения объемов отгрузки в северо-западном направлении, из-за отказа стран Европы от российского угля.

В начале марта «Алроса» попросила своих клиентов покупать алмазы за любую валюту, кроме доллара. По сообщению одного из клиентов в Бельгии, компания попросила его организацию отправить денежный перевод в евро еще до введения последних антироссийских санкций и новых регулятивных решений ЦБ РФ.