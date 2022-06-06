«Известия»: банки 10 июня ожидают снижение ключевой ставки до 10%

На плановом заседании 10 июня Центробанк (ЦБ) опустит ключевую ставку на 1 п.п. до 10%. Об этом говорится в консенсус-прогнозе «Известий».

Старший стратег по долговому рынку SberCIB Investment Research Игорь Рапохин разъяснил, что регулятор действует в условиях, когда динамика роста цен остается околонулевой, а склонность населения к сбережению — высокой.

Рапохин добавил, что за последние четыре года рубль продолжает торговаться к доллару вблизи наиболее крепких уровней. По его словам, это позволяет беспрепятственно возвратить ключевую ставку к уровням начала февраля.

Ранее в РЭУ имени Плеханова допустили снижение ключевой ставки в России до 6-10%. В наиболее ближайшее время экономист ожидает снижение показателя до 9% или 10%. Экономист Константин Ордов. отметил, что такое понижение приемлемо в рамках ограничений на движение капитала на валютном рынке и на фондовом рынке, которые еще сохраняются.

Но постепенно эти рестрикции будут отменять. Некоторые из них, по словам директора Высшей школы финансов РЭУ, Центробанк сохранит до сентября, как минимум. Это основание для того, чтобы говорить о снижении показателя процента кредитования кредитных организаций у Центробанка.