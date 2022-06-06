Доцент РЭУ Воронкова заявила о возможном ненастоящем дефолте в России

Искусственные ограничения на проведение расчетов с зарубежными контрагентами, введенные в рамках западных санкций против России, создают основу для дефолта, заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова. Она отметила в разговоре с агентством «Прайм», что в данном случае «дефолт» окажется ненастоящим.

Специалист указала, что дефолт объявляется самим государством в случае неспособности выполнить свои финансовые обязательства. При этом Воронкова добавила, что Россия обладает всеми необходимыми активами.

По ее словам, международные резервы страны перекрывают размер не только государственного, но и консолидированного долга.

«Однако важно считаться с тем, что перспективы развития российского рынка в большой степени определяются настроениями экономических агентов», — сделала вывод экономист. По ее мнению, правительству стоит обратить внимание на проблему рыночной неопределенности в стране, влияющей на индикатор потребительского спроса.

Ранее руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган заявил, что экономических оснований для объявления дефолта нет, если его и объявят, только по политическим причинам. Он объяснил, что у России есть средства для выплаты госдолга и его размер незначителен по сравнению даже с частью резервов, избежавшей заморозки на Западе.

По словам экономиста, первыми и главными пострадавшими от дефолта окажутся кредиторы. Они будут вынуждены вести переговоры о реструктуризации задолженности, при этом, как правило, кредиторы не получают 100% «тела долга», поскольку обычно у дефолтного заемщика кредиторов несколько и достаточно крупных.

Также Коган напомнил, что в 1998 году реструктуризация в России была проведена таким образом, что гособлигации были выплачены только на 70% от всей задолженности.