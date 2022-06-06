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В российских банках рассказали о нынешнем спросе на доллары и евро среди населения

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Depositphotos

Население России не показывает ажиотажного спроса спроса на зарубежную валюту — в первую очередь на доллары и евро — однако с покупкой этих валют могут возникнуть сложности, сообщает ТАСС.

«Клиенты ежедневно приходят в офисы Сбербанка за покупкой долларов США и евро, спрос на валюту и ее предложение сбалансированы. Приобрести наличную валюту клиенты могут в крупных отделениях банка при условии ее наличия в кассах», — заявили в Сбербанке.

В банке «Русский стандарт» дополняют, что спрос на валюты ограничивается, в том числе, ограничениями на зарубежный туризм.

«Наибольший спрос традиционно отмечается в двух столицах, а также в крупных городах-миллионниках, где он вызван в том числе частными инвесторами, которые используют валюту как инструмент вложения средств при укреплении курса рубля», — пояснили в пресс-службе банка.

Схожие данные регистрируют и другие финансовые организации.

Ранее аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин объяснил, почему наличную валюту лучше пока не продавать.

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