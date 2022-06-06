РИА «Новости»: подросшая доходность по облигациям стала в РФ выгоднее новых вкладов

Опрошенные РИА «Новости» эксперты рассказали о выгодных вложениях. По их словам, новые вклады на 3–6 месяцев российские банки предлагают по ставкам не выше 10%, на более длительные сроки и того ниже. Специалисты указали, что это может стать стимулом для вложений в облигации на среднесрочную перспективу.

Так, доходность ОФЗ на горизонте 6–9 месяцев — 10–10,5% годовых.

Эксперты также отметили в разговоре с изданием, что с другой стороны, ультраконсервативные инвесторы все равно оставят деньги на срочных депозитах, так как новые ставки несколько выше январских и февральских.

Ранее в Центральном банке России (ЦБ РФ) заявили, что российские банки сильно сократили объем запасов драгоценных металлов.

По данным банка, 1 апреля количество этих активов составляло 227,3 млрд рублей — это минимум с августа 2019 года. За февраль — март объем вложений в драгметаллы уменьшился на 20,2 млрд, или 17,2%.

С 30 мая ЦБ РФ ограничил биржевые торги иностранными ценными бумагами, которые были заблокированы международными расчетно-клиринговыми организациями, кроме ценных бумаг иностранных эмитентов, чья основная деятельность приходится на Россию, говорится в сообщении регулятора.

Мера направлена на защиту прав и интересов инвесторов и минимизацию их рисков, подчеркнули в ЦБ.