В США призвали к бойкоту Pizza Hut из-за рекламы книги о «детях-трансвеститах»

Ресторан сети быстрого питания Pizza Hut столкнулся с призывами к бойкоту своих заведений из-за рекламы о «детях-трансвеститах» для дошкольников. Об этом сообщает телеканал Fox News.

В рамках своей программы для поощрения чтения компания рекламировала произведение «Большой парик», которое описывается как «замечательная книга для чтения вслух» для детей от дошкольного возраста до третьего класса. В ней, как утверждается, «чествуется универсальный детский опыт переодевания и уверенность, которая приходит с надеванием костюма».

Веб-сайт Simon & Schuster пишет, что эта иллюстрированная книга «отдает должное детям-трансвеститам».

Некоторые раскритиковали выбор Pizza Hut и предложили бойкотировать компанию за «прогрессивность».

В прошлом году американца Адриана Шонна, сходившего в ресторан сети быстрого питания Pizza Hut, возмутила надпись «Встряхнуть, сжать и впрыснуть» на томатном соусе, стоящем на столах в заведении.

Мужчина записал видео, которое выложил в социальных сетях, сообщивший, что обеспокоен тем, что в позиционирующим себя как семейное кафе, на кетчупах надпись «словно созданная для приложения для свингеров».

Как сообщала газета The Sun, спустя неделю после общественного резонанса, вызванного этой историей, фастфуд принес свои извинения за моральный ущерб, принесенный Шонну.