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Глава Chevron Майкл Вирт предупредил о возможном снижении добычи нефти в России

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Charlie Riedel/AP

Уход из России западных технологий и капитала, вероятно, приведет к снижению добычи нефти в стране. Об этом заявил The Wall Street Journal (WSJ) главный исполнительный директор Chevron Майкл Вирт.

«Если вы посмотрите на Иран и Венесуэлу, два других примера крупных производителей, которые подпали под санкции и были в значительной степени отрезаны от тех же самых инвестиций и технологий, [что и Россия], то их производственные мощности со временем падают», — пояснил глава Chevron.

В начале июня Совет Европейского союза окончательно утвердил шестой пакет санкций в отношении России, согласно которому в течение полугода страны ЕС планируют полностью перестать импортировать российскую нефть, в течение восьми месяцев — нефтепродукты РФ. Речь идет о нефти, перевозимой по морю, временное исключение распространяется на трубопроводную нефть.

Также ЕС запретил продавать, поставлять, передавать или экспортировать в Россию оборудование, имеющее отношение к нефтепереработке: установки алкилирования и изомеризации, установки производства ароматических углеводородов, атмосферно-вакуумные установки перегонки нефти, технология извлечения и очистки водорода и т. д.

По данным агентства Reuters, на фоне ограничений на российскую нефть Госдепартамент США выдал разрешения итальянской компании Eni и испанской Repsol на возобновление поставок нефти из Венесуэлы в Европу. Операции могут проводиться в обмен на непогашенные долги Венесуэлы и вычеты из задержек по дивидендам уже с июля 2022 года. При этом, объем нефти, получаемой Eni и Repsol в Венесуэле, должен быть небольшим.

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Санкции против России
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