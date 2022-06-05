Аналитик Ермаков заявил об отсутствии выгоды западных нефтекомпаний при уходе с рынка РФ

Энергокомпании США и Европы теряют большие деньги и им невыгодно уходить с российского рынка. Об этом РИА «Новости» заявил обозреватель Дмитрий Ермаков.

«Цены на энергоносители в Европе растут из-за сокращения российских поставок. С уходом из России крупных игроков Старый Свет недополучит значительные объемы углеводородов», — отметили в публикации.

В Wood Mackenzie подсчитали, что западные энергокомпании потеряли более 40 млрд долларов инвестиций лишь только за период с января по апрель 2022 года. Но, несмотря на санкции, Россия в 2022 году все равно получит больше средств при продаже нефти и газа, чем это было в прошлом году.

В публикации указали, что потери западных компаний исчисляются не только денежными средствами. Они также лишаются доступа к сырью из России. Поэтому не все участники рынка спешат заявлять о том, что они покидают Россию.

По словам директора Oil Change International Лорна Стокмана, нефтяные компании Запада пытаются найти замену российскому топливу в Латинской Америке и Африке. Однако каких-либо результатов в этом вопросе пока нет.

Ранее в воскресенье в материале New York Times сообщалось, что поэтапный отказ Евросоюза от импорта российской нефти может нанести удар по мировой экономике.