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Reuters: жена миллиардера Мельниченко оспорит санкции ЕС

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Валерий Левитин/РИА «Новости»

Жена российского миллиардера Андрея Мельниченко Александра намерена оспорить решение ЕС о введении против нее санкций. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя пары, который отказался называть свое имя.

Источник указал, что Александра Мельниченко родилась в Белграде и имеет гражданство Сербии и Хорватии. Также он подчеркнул, что она никогда не была гражданкой России и не проживала в этой стране.

3 июня Евросоюз ввел санкции против жены российского миллиардера в рамках шестого пакета санкций против России. В ЕС заявили, что Александра Мельниченко «хорошо пользуется состоянием и извлекает выгоду из богатства своего мужа».

Внесение Александры Мельниченко в санкционный список может нарушить работу компаний СУЭК и «Еврохим», где она владеет долей. 8 марта Мельниченко передал свою долю в «Еврохиме» супруге, чтобы вывести компанию из-под рисков.

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Санкции против России
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