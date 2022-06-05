Reuters: жена миллиардера Мельниченко оспорит санкции ЕС

Жена российского миллиардера Андрея Мельниченко Александра намерена оспорить решение ЕС о введении против нее санкций. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя пары, который отказался называть свое имя.

Источник указал, что Александра Мельниченко родилась в Белграде и имеет гражданство Сербии и Хорватии. Также он подчеркнул, что она никогда не была гражданкой России и не проживала в этой стране.

3 июня Евросоюз ввел санкции против жены российского миллиардера в рамках шестого пакета санкций против России. В ЕС заявили, что Александра Мельниченко «хорошо пользуется состоянием и извлекает выгоду из богатства своего мужа».

Внесение Александры Мельниченко в санкционный список может нарушить работу компаний СУЭК и «Еврохим», где она владеет долей. 8 марта Мельниченко передал свою долю в «Еврохиме» супруге, чтобы вывести компанию из-под рисков.