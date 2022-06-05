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Кабмин выделил свыше ₽5 млрд Бурятии ради сохранения Байкала в 2022 году

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Depositphotos

Правительство РФ решило выделить более 5 млрд руб. на реконструкцию очистных сооружений озера Байкал. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Республика Бурятия в 2023 году дополнительно получит свыше 5 млрд руб. на реконструкцию очистных сооружений в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал», — отметили в документе.

Там также добавили, что очистные сооружения также очищают сточные воды, которые поступают из жилых домов и предприятий. После реконструкции их мощность должна увеличиться до 130 тыс. кубометров сточных вод в сутки. Благодаря этому объем загрязнений, которые попадают в озеро, должен сократиться.

В пояснительной записке указали, что федеральный бюджет должен выделить на реконструкцию очистных сооружений свыше 4,1 млрд руб. Однако дополнительная потребность в финансировании превышает 7,8 млрд руб. Из этой суммы свыше 2,5 млрд руб. уже было выделено в мае и 5 млрд руб. – сейчас.

В конце марта ТАСС со ссылкой на директора Иркутского филиала Сибирского отделения РАН Игоря Бычкова сообщил, что из-за санкций рисков для срыва проекта по разработке новых методов экологического мониторинга Байкальской природной территории нет. Оборудованию, чья транспортировка из-за санкций невозможна, планируется найти аналоги.

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