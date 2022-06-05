Камчатка решила подписать соглашение по развитию геотермальной энергетики на ПМЭФ

Камчатка планирует подписать соглашение по развитию геотермальной энергетики во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом ТАСС заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

«Из предметных мы планируем подписать соглашение с «Зарубежнефть» по развитию геотермальной энергетики на Камчатке», — отметил губернатор.

Он добавил, что в рамках форума также будут подписаны договора с потенциальными инвесторами по развитию сферы туризма в регионе.

В мае вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев призвал Минприроды РФ до осени выдать лицензию на разведку геотермальных источников в Камчатском крае. Чтобы решить проблему с энергией в регионе, «Зарубежнефть» заявила о намерении построить вторую очередь Мутновской геотермальной станции.

В начале июня сообщалось, что Иран и Азербайджан подписали соглашение о намерении в два раза нарастить своповые (поставки по схеме замещения) поставки газа из Туркмении.