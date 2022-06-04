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Аналитик Осадчий: санкции против НРД толкают Россию к дефолту

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Reuters

Включение Национального расчетного депозитария (НРД) в шестой пакет антироссийских санкций — это попытка подтолкнуть Россию к искусственному дефолту. Такое мнение в разговоре с ТАСС высказал начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Осадчий отметил, что НРД как раз используют для обслуживания российского госдолга.

«Перекрыт канал выплат иностранцам в рублях по российскому госдолгу. Так что санкции против НРД — очередной маневр по подталкиванию России к искусственному дефолту», — подчеркнул эксперт.

По его словам, основное последствие рестрикций в отношении НРД — прекращение операций в евро. Он также подчеркнул, что ограничительные меры усилят тренд на «девалютизацию» обслуживания евробондов.

По мнению аналитика, европейские рестрикции изменят ситуациют и для иностранных инвесторов. «Основной вывод для российских инвесторов: живешь в России — инвестируй в российские активы. И исключительно в рублях», — резюмировал Осадчий.

Ранее 4 июля спикер Государственной думы Вячеслав Володин, комментируя введенный в отношении России Европейским союзом шестой пакет санкций и предыдущие ограничения, заявил, что Брюссель и Вашингтон исчерпали средства по сдерживанию развития страны.

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