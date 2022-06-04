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Вьетнам отменил требование о предъявлении результатов теста на коронавирус

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Global Look Press

Председатель совета директоров туркомпании Vietravel Holdings Нгуен Куок Ки сказал, что Вьетнам отменил обязательное требование к иностранцам, которые въезжают в страну, предъявлять результаты теста на коронавирус, пишет ТАСС.

«Изоляция страны наконец-то полностью снята, что поможет туристической отрасли ускорить процесс восстановления», — сказал он в ходе семинара «Туризм во Вьетнаме — возможности и вызовы лета 2022 года».

Представитель туристической отрасли назвали решение об отмене ограничения «отпиранием последнего замка». После этого туристическая сфера в стране сможет восстанавливаться.

1 июня пресс-служба Ростуризма сообщила, что несмотря на высокий спрос туров в разные регионы страны, у туроператоров можно найти предложения на любой вкус и кошелек.

В ведомстве рассказали, что цены на пятидневные туры с завтраком по Золотому кольцу начинаются от 21 тысяч рублей с человека. Недельное путешествие в Краснодарский край на двоих с питанием можно организовать за 30-40 тысяч рублей.

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