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The Hill: США и Европа начали искать компромисс с Россией из-за кризиса в экономике

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Francois Lenoir/Reuters

После того как санкции и попытка изолировать Россию от внешнего мира не дали должных плодов, страны Запада приняли решение найти компромисс с Москвой. Такое мнение выразил обозреватель издания The Hill Уильям Молони.

Он отметил, что антироссийские санкции больше вредят западной экономике.

«Рубль достиг двухлетнего максимума в мае, а российский энергетический и сельскохозяйственный экспорт приносит Москве рекордные доходы», — написал Молони.

Кроме того, Соединенным штатам не удалось настроить весь мир против Российской Федерации. Так, из 195 стран лишь 65 согласились ввести антироссийские санкции. Такие страны, как Китай, Индия, Бразилия, Мексика и Индонезия вовсе не захотели участвовать в экономической войне против России.

Все это свидетельствует о том, что Россию не смогли сделать самой изолированной сверхдержавой в мире. Возможно, таким государством стали США, выразил мнение Молони.

3 июня Евросоюз утвердил санкционный список по шестому пакету санкций против России.

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Санкции против России
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