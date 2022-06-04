Гендиректор Chevron Вирт назвал мировой спрос на нефть заметно опережающим предложение

Генеральный директор американской энергетической компании Chevron Марк Вирт высказался о ситуации на нефтяном рынке в мире. Об этом он рассказал в эфире Bloomberg TV.

По его словам, введенные из-за пандемии коронавируса ограничения ослабли, что привело к «очень мощному» мировому спросу на нефть. Вирт подчеркнул, что он опережает предложение на топливо. Например, международные авиаперевозки достигли своего пика с весны 2020 года. Также есть риск появления других сигналов, которые указывают на увеличение спроса.

«И спрос в нашей отрасли, как правило, растет быстрее предложения. Мы наблюдали такое явление в 2020 году — то же самое происходит и на сегодняшний день», — рассказал Вирт.

Ранее стало известно, что стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2022 года поднялась на лондонской бирже ICE более чем на 2% — выше $121 за баррель впервые с 24 марта 2022 года.

Стоимость нефти в 22:20 мск достигла отметки в $121,1 за баррель, а позднее поднялась до $121,27 за баррель (+3,11%).