Мордашов: «Северсталь» отключили от зарубежного ПО через 20 минут после введения санкций

Владелец сталелитейной и горнодобывающей компании «Северсталь», бизнесмен Алексей Мордашов заявил, что после того, как стало известно о введении санкций против него и членов его семьи, американские поставщики софта практически мгновенно уведомили «Северсталь» о прекращении обслуживания, сообщает ТАСС.

«По-моему, мы не до конца понимаем, что происходит: мы оказываемся отрезаны от основных поставщиков. Вчера «Северсталь» попала под американские санкции, до этого мы три месяца были под европейскими, и я лично. Вчера в течение 20 минут, как мне сказали мои коллеги из IT, позвонили коллеги из уважаемых известных американских компаний-провайдеров софта и сказали, что они больше обслуживать нас не могут», — заявил Мордашов.

Американский Минфин включил в список ограничительных мер также компании, которые связаны с семьей Мордашовых. Это сталелитейная и горнодобывающая компания «Северсталь», в которой Мордашов выступает председателем совета директоров, а также компании «Севергрупп», Nordgold, «Алгоритм».

Ведомство выпустило генеральные лицензии, в соответствии с которыми операции с «Северсталью» можно вести до 31 августа, с Nordgold — до 1 июля.

Ранее бизнесмен Мордашов и члены его семьи попали в санкционный список США.