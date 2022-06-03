Путин заявил, что Россия не имеет отношения к ситуации с ростом цен на газ

Россия абсолютно ни при чем в ситуации с ростом цен на газ. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия-24».

Также президент назвал попытку обвинить Россию в продовольственных проблемах перекладыванием «с больной головы на здоровую». По его словам, проблемы на мировом рынке продуктов начались в феврале 2020 года. Глава государства отметил, что ситуацию с продовольствием усугубили шаги Запада после начала специальной операции России на Украине.

Президент также указал, что инфляция разогналась из-за непродуманных действий США по вливанию денег в экономику, а не по причине действий России на Украине.

По словам Путина, западные страны сами наделали кучу ошибок и ищут, на кого их свалить. В итоге государства нашли Россию самым удобным кандидатом. А новые антироссийские санкции будут только ухудшать ситуацию на мировых рынках, урожай будет скромнее, а цены будут ползти вверх.

Глава государства добавил, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины.

В конце мая сообщалось, что Россию обвиняют в провокации продовольственного кризиса — все из-за десятков миллионов тонн зерна, которые не могут вывезти с территории Украины.