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Словакия намерена импортировать нефть из России, пока ей не найдут замену

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Depositphotos

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что страна будет импортировать российскую нефть до тех пор, пока республика не найдет ей замену. Об этом премьер заявил в эфире Словацкого телевидения.

«Я договорился в Брюсселе, что Словакия не останется без нефти. Нефть из России будет течь (в республику), пока ей не будет найдена полноценная альтернатива», — сказал он.

Ранее 3 июня Совет Европейского союза окончательно утвердил шестой пакет санкций в отношении Российской Федерации.
Согласно документу, в течение полугода страны ЕС полностью перестанут покупать российскую нефть, в течение восьми месяцев — нефтепродукты.

Также Сбербанк, Россельхозбанк и Московский кредитный банк отключат от международной платежной системы SWIFT. Санкции ввели и против телеканалов Россия РТР/РТР Планета, Россия 24, ТВ Центр-Международный. Им запрещено вещание на территории ЕС.

Накануне один из ключевых в Центральной Европе нефтехимических комбинатов Slovnaft, расположенный в Братиславе, сообщил, что через восемь месяцев переработка нефти на предприятии станет невозможной из-за дефицита поставок из России после введения эмбарго.

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