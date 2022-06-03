Евросоюз запретил покупать российскую сырую нефть и нефтепродукты

Страны-члены Европейского союза ограничили определенные закупки российской нефти. Документ, вводящий ограничительные меры, опубликован в официальном журнале ЕС.

«Должно быть запрещено покупать, импортировать или передавать, прямо или косвенно, сырую нефть или нефтепродукты, перечисленные в приложении XXV, если они происходят из России или экспортируются из России», — говорится в документе.

Под запрет попала техническая помощь, брокерские услуги, финансовая помощь и любая другая помощь, связанная с запретом на поставки сырой нефти и нефтепродуктов.

Исключение сделали для покупки сырья, если его доставляют из третьих стран, но загружают или отправляют транзитом через Россию.

Ранее 2 июня Европейский союз опубликовал на своем официальном сайте санкционный список по шестому пакету санкций в отношении Российской Федерации.

Согласно документу, в течение полугода страны ЕС планируют полностью перестать импортировать российскую нефть, в течение восьми месяцев — нефтепродукты РФ. Речь идет о нефти, перевозимой по морю, временно исключение распространяется на трубопроводную нефть.