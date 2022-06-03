В Евразийской экономической комиссии предрекли появление новой мировой расчетной валюты

Министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев считает, что в ближайшем будущем в мире может появиться новая расчетная валюта, пишет ТАСС.

«Мы стоим на пороге перехода к новой валютно-финансовой системе. Я убежден, что в ближайшие годы будет введена новая мировая расчетная валюта, основанная на международном договоре, будет восстановлено международное право», — сказал Глазьев в рамках пленарного заседания Международного форума народной дипломатии.

Однако, министр полагает, что для появления новой валюты нужны общие усилия, в том числе в сфере народной дипломатии, объединяющей всех, кому важна судьба мира.

Ранее Глазьев заявил, что Запад готовит государственный переворот в России, якобы из-за выхода страны из-под влияния США и Европы.

Затем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг это предположение экс-советника главы государства Глазьева. Песков отметил, что власти оценивают внутриполитическую обстановку в России, как стабильную.