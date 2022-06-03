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В Нидерландах после снижения акцизов цена на бензин вновь вернулась к рекордным значениям

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Стоимость бензина в Нидерландах вернулась к рекордному значению. Снижение акцизного налога на топливо, решение о котором приняли власти страны, больше не дает нужный эффект. Об этом сообщается на сайте голландского центра консультирования потребителей United Consumers.

Сообщается, что с 1 апреля до конца года правительство Нидерландов снизило акциз на 17 центов за литр бензина и на 11 центов за литр дизельного топлива.

По данным центра, сейчас в стране бензин стоит дороже, чем до снижения акцизного налога. На сегодняшний момент стоимость составляет €2,50, а без снижения налога его цена составила бы €2,67.

Кроме того, в стране дорожает и дизель, однако по сравнению с бензином, не так быстро. Сейчас литр стоит €2,17.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что нефтяное эмбарго США на ввоз российских нефтепродуктов ударило не только по рядовым американцам, но и европейцам. Цены на бензин во многих странах Евросоюза бьют рекорды, достигнув €2 за литр. Немецкие предприятия всерьез обеспокоены массовым банкротством, а в Дании насторожены взлетом продуктовых цен.

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