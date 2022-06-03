Сеть отелей Marriott решила приостановить деятельность в России

Сеть отелей Marriott приняла решение приостановить деятельность в России, отели бренда будут закрыты, сообщается в заявлении компании.

«10 марта мы поделились своим решением закрыть наш корпоративный офис в Москве и приостановить открытие новых отелей, а также все будущие проекты по развитию отелей и инвестиций в России. Мы пришли к мнению, что новые ограничения, введенные США, Великобританией и ЕС, сделают невозможным продолжение деятельности Marriott или франшизы отелей на российском рынке. Поэтому мы приняли решение приостановить все операции Marriott International в России», — указано в заявлении.

Сеть Marriott владеет восемью отелями в России — четыре из них расположены в Москве и по одному — в Сочи, Новосибирске, Воронеже и Краснодаре.

Ранее Netflix подтвердил отключение в России.

Ограничение доступа в ведомстве связали с решением руководства онлайн-платформы. «Роскомнадзор не принимал ограничительных мер в отношении видеосервиса Netflix. В марте 2022 года аудиовизуальный сервис Netflix самостоятельно приостановил деятельность на территории России», — заявили в пресс-службе.