В РЭУ имени Плеханова допустил снижение ключевой ставки в России до 6-10%

Центробанк России может снизить ключевую ставку до 6-10% в ближайшее время. Такой прогноз в разговоре с «Лентой.ру» сделал директор Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константин Ордов.

«Те три процентных пункта, на которые снижение ставки уже произошло — это сигнал, что Центробанк не готов радикально и сразу снижать ставку. Однако путем внеплановых заседаний он готов ускорять сам тренд на снижение», — сказал Ордов.

В наиболее ближайшее время экономист ожидает снижение показателя до 9% или 10%. Экономист отметил, что такое понижение приемлемо в рамках ограничений на движение капитала на валютном рынке и на фондовом рынке, которые еще сохраняются.

Но постепенно эти рестрикции будут отменять. Некоторые из них, по словам директора Высшей школы финансов РЭУ, Центробанк сохранит до сентября, как минимум. Это основание для того, чтобы говорить о снижении показателя процента кредитования кредитных организаций у Центробанка.

Накануне глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что ведомство ожидает продолжения снижения ключевой ставки Центробанка России.