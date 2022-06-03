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Мишустин: доля отечественного ПО на предприятиях в России составляет не более четверти

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Доля российского программного обеспечения (ПО) на отечественных промышленных предприятиях составляет всего четверть. Об этом рассказал премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе пленарной сессии VII конференции «Цифровая индустрия промышленной России», передает ТАСС.

Он уточнил, что речь идет о технологиях, выполняющих ключевые функции: управление данными о продукции, диспетчеризация, сбор информации со станков и т.д.

По словам председателя правительства, промышленность занимает третье место по уровню затрат на введение и применение цифровых решений. На первой и второй позициях находятся информационно-коммуникационные технологии и финансово-страховой сегмент.

Премьер выразил сожаления в связи с тем, в обрабатывающих отраслях не достаточно хорошо применяют решения на основе искусственного интеллекта, анализа большего объема информации, хотя они помогают повысить производительность, уменьшить затраты и оптимизировать процессы.

«Поэтому у отечественных разработчиков есть все возможности заполнить рынок такого программного обеспечения», — сказал Мишустин.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что импортозамещение зарубежного программного обеспечения в России будет осуществляться не только на объектах критической инфраструктуры, но и в других отраслях.

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