Сбер объединил платежные сервисы под брендом SberPay

Сбер добавил в семейство SberPay сервис бесконтактной оплаты телефоном «Плати QR», который теперь называется «SberPay оплата по QR», и биометрическую систему «Оплата одним взглядом», сообщает пресс-служба компании.

Через «SberPay оплата по QR» можно расплачиваться телефоном в 500 тыс. торговых точек по всей стране. Чтобы провести платеж, нужно отсканировать QR-код на кассе и подтвердить его в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». Сервис работает и на смартфонах даже без поддержки NFC — т.е. не обязательно скачивать на смартфон специальный модуль, позволяющий проводить бесконтактные платежи.

Система «Оплата одним взглядом» позволяет оплачивать покупки без карты и без смартфона. Для этого нужно заранее настроить такой способ оплаты в мобильном приложении банка и в момент совершения покупки посмотреть в камеру. Алгоритм нельзя обмануть при помощи грима или фотографии, и срабатывает он так же быстро, как и стандартный платёж банковской картой.

SberPay включает в себя онлайн-оплату в интернет-магазинах, для которой не нужно вводить данные банковской карты и ждать подтверждения по СМС. Новый сервис доступен бесплатно всем пользователям «Сбербанк Онлайн», не требует установки дополнительных приложений на смартфон.

«Мы продолжаем развивать запущенную систему платёжных сервисов SberPay — удобную, надёжную и безопасную альтернативу наличным платежам, которой пользуются миллионы россиян. «Под капотом» SberPay спрятаны новейшие отечественные технологические решения, которые позволяют проводить оплату практически моментально», — заявил директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка Дмитрий Малых.