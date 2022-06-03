В России запустили линейку вин Chateau Tamagne Heritage для импортозамещения

Новую линейку вин Chateau Tamagne Heritage из классических и автохтонных сортов винограда, которые вырастили на плантациях Таманского полуострова, запустили в России для импортозамещения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на совместный пресс-релиз одного из крупнейших дистрибьюторов России LADOGA и «Кубань-Вино».

«Chateau Tamagne Heritage — совместная эксклюзивная линейка тихих и игристых вин, созданная совместно компанией LADOGA и винодельней «Кубань-Вино»», — сказали в компаниях.

Линейка включает восемь вин в среднем ценовом сегменте. Производитель рекомендует установить цену на прилавке в 500 руб.

Ранее пресс-служба Роскачества сообщила, что доля российских вин на отечественном рынке в 2022 году вырастет до 70% против 60% годом ранее. Доля импортных напитков снизилась из-за антироссийских санкций и проблем с доставкой из-за рубежа.

3 июня главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн сказал, что в жаркую погоду не рекомендуется употреблять алкоголь, если выбор на него все же пал, то безопаснее всего будет выпить сухое белое вино с добавлением воды и лимона.