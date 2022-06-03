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Посол РФ Антонов: санкционная практика США будет усугублять экономическую ситуацию в мире

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Wong Maye-E/AP

Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Москва не удивлена новым санкциями со стороны Вашингтона и подобная ограничительная практика США будет лишь усугублять экономическую ситуацию в мире. Его слова приводит Telegram-канал посольства РФ.

«Они [санкции] находятся в одном ряду с попытками возложить на Россию вину за глобальные экономические дисбалансы, включая рост цен на топливо», – сказал он, в ответ на просьбу прокомментировать введение американскими властями новый санкций.

По его словам, такая практика приведет к новым перебоям в цепочках поставок и скажется на мировой продовольственной безопасности, в том числе проблемы могут появиться и в самих США.

Посол также назвал новые санкции против РФ очередным подтверждением русофобской истерии и выразил уверенность в том, что попытки заблокировать возможность осуществления Россией платежей подорвут доверие к самим США и не останутся без внимания инвесторов.

Накануне Минфин США расширил санкционный список в отношении России.

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