Финансист Шибанов: серьезных последствий продажи Китаем госдолга США не будет

О последствиях продажи Китаем всех облигаций госдолга США на сумму более триллиона долларов рассказал директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов.

Как рассказал специалист агентству «Прайм», такой вариант развития событий маловероятен.

Олег Шибанов напомнил, что доллар является ключевой валютой для всех контрактов и инвестиций в мире, поэтому Китай должен сохранить долларовые активы.

Ранее научный сотрудник Института финансовых исследований «Чунъян» Китайского народного университета Лю Чжицинь в ходе дискуссии «Российская экономика и натиск Запада: каким будет ответ на новые вызовы?» на Валдайском форуме указал на риски ухода России и КНР с мирового рынка. По его словам, в Китае видят попытки Запада добиться изоляции России от Китая и даже Китая от всего остального мира. Лю Чжицинь назвал это попыткой США создать собственный способ доминирования над остальным миром.