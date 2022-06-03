Венесуэльский депутат: западные санкции против России ускоряют конец гегемонии США

Венесуэльский депутат Хулио Чавес заявил, что антироссийские санкции США и Евросоюза ускоряют переход к многополярному миру без гегемонии США. Об этом он сообщил в беседе с РИА «Новости».

По мнению Чавеса, западные санкции в отношении России, Китая и развивающихся стран далеки от того, чтобы ослабить их.

«То, что они сделали, так это укрепили их, и ускоряют переход к многополярному миру без гегемонии США и диктатуры доллара», — отметил он.



Депутат также подчеркнул, что эти «абсурдные санкции» лишь наносят вред населению Европы, Латинской Америки, Азии, Африки.

31 мая глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что главы государств и правительств стран — членов Евросоюза согласовали шестой пакет санкций против России, которые коснутся импорта нефти из России, крупнейшего банка страны, государственных СМИ и граждан.

В ответ на это заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов заявил, что Москва не оставит без ответа новый пакет антироссийских санкций.