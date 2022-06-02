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Власти Запорожской области допустили, что передадут имущество Украины компаниям из России

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Wikimedia Commons

Замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Андрей Трофимов заявил, что часть имущества Украины в регионе могут в будущем передать собственнику из России, передает ТАСС.

Он отметил, что не имеет значения, где именно будет зарегистрирован тот или иной собственник.

«Главное, что это российский капитал, развивающий нашу большую родину, нашу страну. И мы всегда подчеркиваем, что Запорожская область — это наши люди, там работающие, живущие, это составной элемент русского культурного мира, культурного пространства. Это наши братья, сестры по крови, по духу, по мыслям, по языку. Поэтому для нас абсолютно не является принципиальным, откуда будет этот капитал заходить или откуда придет собственник. Главное, чтобы он был максимально эффективным и был готов работать на территории области, а не выводил какие-то прибыли в офшоры», — сказал Трофимов.

Также он уточнил, что пока речь идет лишь о передаче в управление украинской собственности.

«О продаже мы вопрос даже не поднимали, не рассматривали и не прорабатывали», — заявил замглавы ВГА.

По его словам, специальная комиссия будет определять собственника, которому будет передано имущество.

Кроме того, Трофимов рассказал, что специальные комиссии будут отправлять на места, оценивать объекты, узнавать, кто является собственником.

«Если собственники тут и готовы предъявить документы, подтверждающие право собственности, <…> то мы их пригласим зарегистрироваться в реестре предпринимателей, платить налоги и работать. Если предприятия брошены <…>, то они не должны простаивать, кем-либо разворовываться — они будут национализированы. И третий блок — это те предприятия, которые так или иначе входили в сферу государственного управления Украины, принадлежали государству. <…> Далее специальная комиссия будет определять эффективного собственника — либо это будет государство, либо частный капитал с безупречной репутацией», — заключил замглавы ВГА.

Ранее глава военно-гражданской администрации Запорожской области (ВГА) Евгений Балицкий подписал указ, согласно которому власти региона национализируют имущество, которое принадлежало Украине.

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