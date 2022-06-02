Guardian: Россия выигрывает экономическую войну с Западом

Редактор The Guardian Ларри Эллиотт пишет, что Россия выигрывает экономическую войну, развязанную против нее Западом.

По его словам, которые приводит РИА «Новости», Запад принял решение о вводе санкций, считая это лучшим шагом из возможных — военного вмешательства или бездействия. Но сейчас стало очевидно, что антироссийские санкции не работают. Из-за них значительно выросли цены на российские энергоресурсы и страна получает достаточное финансирование для продолжения спецоперации на территории Украины.

«Европа только постепенно отлучается от потребления российских энергоресурсов», — цитирует Эллиотта Общественная служба новостей.