В Словакии допустили перебои с поставкой нефтепродуктов

Один из ключевых в Центральной Европе нефтехимических комбинатов Slovnaft, расположенный в Братиславе, сообщает, что через восемь месяцев переработка нефти на предприятии станет невозможной из-за дефицита поставок из России после введения эмбарго, сообщает Reuters.

»[Заводам придется — «Газета.Ru»] сократить переработку [нефти] до уровня ниже технологического минимума, это сделает невозможным снабжение внутреннего рынка», — указано в сообщении Slovnaft.

Предприятие является монополистом на внутреннем словацком рынке, производит бензин, дизельное топливо, керосин и другие нефтепродукты. При этом до 75% продукции идет на экспорт в соседние Чехию, Польшу и Австрию, а также в Германию, Францию и Швейцарию.

Ранее в ОПЕК+ не стали поднимать вопрос об исключении России из сделки по нефтедобыче.

ОПЕК+ — это сообщество стран, которые не входят в Организацию государств-экспортеров нефти, но сотрудничающих с ОПЕК и между собой в некоторых вопросах добычи и экспорта сырья.