В Альфа-банке спрогнозировали замену технологий людьми на рынке труда в России

Российские компании в условиях отсутствия технологического импорта будут заменять технологии людьми в результате начала структурного сдвига в экономике. Об этом пишет Forbes со ссылкой на отчет главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой и экономиста Ирины Ростовцевой.

Этим же процессом структурного сдвига объясняют падение безработицы в апреле до нового исторического минимума в 4%. В том же месяце, по данным Росстата, выросли номинальные зарплаты на 21% в сравнении с апрелем 2021 года.

Экономисты кредитной организации отметили, что существующие на рынке компании еще не нашли времени для сокращений. Однако при отсутствии технологического импорта предприятии будут вынуждены заменять инвестиции рабочими местами, а технологии — рабочими руками.

Орлова и Ростовцева прогнозируют рост безработицы в ближайшие месяцы. Одновременно с этим указывают, что этот риск находится под контролем.

В конце мая РБК сообщило, что Минтруда разработало проект постановления правительства, согласно которому при найме беженцев с Украины, из ЛНР и ДНР работодатели в 2022 году смогут получить субсидию из Фонда социального страхования (ФСС).