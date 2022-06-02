За год «Аэрофлот» перевез миллион пассажиров на новых рейсах в обход Москвы

«Аэрофлот» подвел итоги первого года работы международного хаба в Красноярске. Собственными межрегиональными рейсами компании из Красноярска воспользовалось 285 тыс. человек. Суммарный пассажиропоток авиакомпаний группы «Аэрофлот» достиг порядка миллиона человек.

Гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский подчеркнул, что компания добилась поставленных целей. «Аэрофлот» создал перспективную региональную базу за пределами Москвы, ставшую востребованной у пассажиров. Но впереди, по его словам, предстоит насыщенная работа в новых экономических реалиях. Поэтому база в Красноярске трансформируется под новые задачи.

«Для наращивания объемов перевозок в регионах по более доступным ценам мы решили передать выполнение рейсов из красноярского хаба в рамках группы «Аэрофлот» дочерней авиакомпании «Россия». Это позволит максимально эффективно эксплуатировать входящие в парк авиакомпании «Россия» отечественные воздушные суда SSJ100, а также Boeing-737-800 в моноклассной компоновке эконом», — сообщил Александровский.

Выполнение большинства собственных рейсов «Аэрофлота» из Красноярска будет передано авиакомпании «России» с 6 июня, отметили в авиакомпании.

Напомним, авиационный хаб в аэропорту Красноярска начал свою работу 1 июня 2021 года. Он стал второй базовой площадкой для авиаперевозчика. Ранее компания дислоцировалась только в столичном Шереметьево.

Хаб был создан для выполнения одной из стратегических задач, поставленных правительством перед авиатранспортной отраслью страны, — развивать прямые региональные рейсы минуя Москву.

Самыми популярными направлениями у пассажиров Аэрофлота в Красноярске стали Благовещенск, Иркутск, Сочи, Краснодар и Симферополь, - сообщает пресс-служба авиаперевозчика.