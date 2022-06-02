The Guardian назвала Россию победителем в развязанной Западом экономической войне

Редактор-экономист The Guardian Ларри Эллиотт заявил, что Россия выигрывает экономическую войну, развязанную против нее Западом.

По его мнению, Запад ввел санкции против РФ не потому, что их считали «лучшим вариантом», а потому, что они были лучше, чем «бездействие или военное вмешательство». Между тем, отметил Эллиотт, прошло уже три месяца с тех пор, как Запад объявил России экономическую войну, однако она идет «не по плану» и «действительно очень плохо». Санкции вызвали обратный эффект: цены на российские нефть и газ выросли, значительно усилив ее торговый баланс и финансирование спецоперации на Украине.

Европа же постепенно «отлучается от потребления российских энергоресурсов», в то время как у России нет сложностей с поиском альтернативных рынков сбыта своих товаров, пишет британский журналист. Так, экспорт нефти и газа в Китай в апреле вырос более чем на 50% в годовом исчислении, указал автор статьи.

По данным The Guardian, годовая инфляция в Великобритании достигла 9% — это самый высокий показатель за 40 лет. Рекордных высот достигли и цены на бензин.

«В результате войны западные экономики столкнулись с периодом медленного или отрицательного роста и растущей инфляции. <...> Безработица будет расти. Другие европейские страны сталкиваются с теми же проблемами, большинство из них сильнее зависят от российского газа, чем Великобритания», — подытожил Эллиотт.

Ранее источники The New York Times рассказали, что Россия может использовать новый «козырь», чтобы вынудить Запад смягчить свои санкции.