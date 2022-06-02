Матвиенко: США жестко потребовали от руководства Зимбабве не развивать связи с Россией

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что правительство США отправило письмо президенту Зимбабве Эммерсону Мнангагве с просьбой не вести экономические и военно-технические отношения с Россией, об этом она заявила по итогам встречи с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой, цитирует ТАСС.

Она подчеркнула, что в письме «было жестко рекомендовано не развивать связи с Россией», однако глава Зимбабве «отправил адекватный ответ» о том, что отношения России и Зимбабве продолжительны и взаимовыгодны.

В свою очередь Эммерсон Мнангагва отметил, что Россию и Зимбабве связывают многолетние политические отношения.

Матвиенко также добавила, что Россия готова делать все, чтобы не допустить голода в мире и выполнять свои обязательства по поставке продовольствия.

С 1 по 3 июня спикер Совфеда находится с официальным визитом в Зимбабве. В ходе визита планируется подписание межведомственного меморандума о сотрудничестве в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности между Министерством науки и высшего образования РФ и Министерством высшего образования, науки и развития технологий Зимбабве.