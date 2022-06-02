Citibank прекратил обслуживание четырех выпусков евробондов России

С 24 мая Citibank прекратил исполнение функций фискального агента по облигациям внешних облигационных займов РФ с погашением в 2023, 2028, 2042 и 2043 годах, сообщает пресс-служба российского Минфина.

«Citibank, N.A., London Branch, воспользовавшись своим правом по договорам об оказании услуг фискального агента, прекратил исполнение функций фискального агента, регистратора, трансфер агента и платежного агента <...> по облигациям внешних облигационных займов РФ выпусков №№ 12840068V «Россия-2023», «Россия-2028», «Россия-2042», «Россия-2043», — говорится в сообщении.

Функция платежного агента была передана НКО АО «Национальный расчетный депозитарий».

Citibank является крупнейшим депозитарием и расчетным центром для российских облигаций. После введения Западом антироссийских санкций Минфин России сообщил о технических трудностях при выплатах по еврооблигациям, так как банк-агент перестал проводить валютные платежи.

25 мая Минфин США отказался продлевать лицензию на обслуживание российского госдолга в валюте — прежде всего в американских долларах. Документ позволял западным инвесторам получать долговые платежи по российским облигациям.